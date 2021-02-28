Silivri'de iki kadın öldürüldü

Silivri’de 33 yaşındaki Murat Berk, annesi Gülsüm Berk'i ve üvey annesi olduğu belirtilen Güler Kaya'yı ateşli silahla öldürdü. Berk daha sonra intihar etti.

Olay, dün gece 01.30 sıralarında Çanta Balaban Mahallesi'nde 2 katlı bir evde yaşandı. Murat Berk henüz belirlenemeyen nedenle öz annesi Gülsüm Berk ve üvey annesi olduğu belirtilen Güler Kaya'yı silahla ateş ederek öldürdükten sonra intihar etti.

Olay yerine gelen sağlık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından cenazeler, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Murat Berk, Güler Kaya ve Gülsüm Berk'in CHP Silivri İlçe Örgütü üyesi oldukları öğrenildi. CHP Silivri İlçe Başkanlığı'nın Facebook hesabından bir başsağlığı mesajı yayımlandı.