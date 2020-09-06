Şili'de bakır madencileri pandemi döneminde haklarını talep ediyor: Eyleme geçeriz uyarısı

Şili'de Bakır İşçileri Federasyonu (FDC) sendikası, bakır madenciliği şirketi Codelco yöneticilerinin Covid-19 pandemisi döneminde işçilerin işlerini tehlikeye atması durumunda işleri korumak için eyleme geçeceklerini açıkladı.

FTC'nin açıklamasında, "Pandemi döneminde istihdamın sınırsız bir şekilde korunmasını sağlayacağız" denildi. Madenciler, son aylarda toplu işten çıkarma tehditleri ve salgına karşı güvenlik önlemi eksikliklerinden dolayı patron temsilcileriyle gerginlik yaşamıştı.

Açıklamada, "Codelco'nun, modern şirketlerin tersi yönde bir yöneticilik modelini benimsemesini, Şili Stratejik Paktı kapsamında taraflar arasındaki ilişki prensiplerini yok saymasını reddediyoruz" denildi.

FTC'nin açıklamasında "Şirket yöneticileri, işçi liderlerinin eylemlerini kriminalize ederek, işçileri kovarak ve işçilerin menfaatlerini gasp ederek kötü yönetimlerinin ve ülkenin ekonomik kaybının üstünü örtemez ve yaptıkları hataları tersi yöne çeviremez" ifadeleri yer aldı.

FTC ve Codelco arasında 30 Eylül 2015'te imzalanan Şili Stratejik Paktı, ülkenin en büyük devlet işletmesi olan Codelco'daki karar alma sürecinde işçilerin fikirlerin ve görüşlerinin alınmasını öngörüyordu.

FTC, ayrıca Devlet Başkanı Sebastián Piñera'nın Codelco yönetim kuruluna Mayıs ayından bu yana henüz bir temsilci atamamasını kınadı.

Ulusal Madencilik Topluluğu'nun verilerine göre, sektörde istihdam son 12 ayda yüzde 21 düşerken, 49 bin kişi işini kaybetti. Ulusal İstatistik Enstitüsü'nün verilerine göre, ülkede bu yılki istihdam oranı, 2013'ten bu yana en düşük oran oldu.

Öte yandan, dünyanın en büyük bakır üreticisi olan Şili'de Covid-19 pandemisinden dolayı üretim oranı Temmuz ayında yüzde 5 oranında düştü.

Buna ek olarak, Madencilik Konseyi'nin verilerine göre, Codelco, Covid-19 vaka ve ölümlerinin en çok görüldüğü şirket oldu. Temmuz ayında şirkette toplam vaka sayısı 3 bin 215 olarak kaydedildi.