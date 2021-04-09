Siirt'te bir asker yaşamını yitirdi

Siirt Valiliği, İl Jandarma Komutanlığında görevli bir uzman çavuşun yaşamını ytirdiğini duyurdu.

Açıklamada, "09 Nisan 2021 günü saat 14.30 sıralarında Siirt ili, Eruh ilçe kırsalında icra edilen 'Eren-6 Şehit J. Asb. Çvş. Celal ÖZCAN' operasyonunda, bölücü terör örgütü mensuplarıyla sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışma esnasında, Siirt İl Jandarma Komutanlığında görevli (1) bir Uzman Çavuşumuz yaralanmıştır. Yaralı askerimiz, Helikopter ile Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit olmuştur. Bölgede terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi amacıyla başlatılan operasyonlara kararlılıkla devam edilmektedir. Aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, silah arkadaşlarına ve milletimize başsağlığı dileriz. Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur" denildi.