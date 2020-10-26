Şehir hastaneleri aşı parasını yuttu

Sağlık Bakanlığı, 2021 yılında şehir hastanelerinin kira bedelleri için 9 milyar 977 milyon TL ödeyecek. Bu bedel ABD'nin Covid-19'a yönelik aşı çalışmalarına ayırdığı bütçeye denk.

Genel Sağlık-İş Sendikası Başkanı Zekiye Bacaksız, bu hastanelere ayrılan kaynağın durdurulması halinde Türkiye'deki tüm üniversite hastanelerinin maddi sorununun çözüleceğini, yerli ilaç üretimi için de finansman sıkıntısı kalmayacağını söyledi.

2021 yılı bütçesinde Sağlık Bakanlığı bütçesinin salgın koşullarına rağmen geçen yıla göre sadece yüzde 35 artış gösterdiği görülüyor. Sağlık Bakanlığı için 2020 yılında 58 milyar 875 milyon lira ödenek ayrılırken, 2021 yılı bütçesi 77 milyar 615 milyon lira ayrılacak.

Bu artış bedelinin neredeyse tamamını, yani 19 milyar TL'nin 16,3 milyar TL'sini zaten şehir hastanelerinin kira ve hizmet bedeli oluşturuyor.

Sağlık Bakanlığı, 2021 yılında şehir hastanelerinin kira bedelleri için 9 milyar 977 milyon TL ödeyecek. Zekiye Bacaksız'ın açıklamasına göre şehir hastaneleri kirası ile ABD’nin aşı çalışmaları için ayırdığı bütçe eşit. Buna göre ABD yaklaşık 8 milyar TL’yi (1 milyar dolar) hastalığa karşı bir aşı geliştirilmesinde kullanacak.

Bacaksız'ın açıklamaları şu şekilde:

Şehir hastaneleri bütçesi ile medikal firmalara borçlar ödenebilir

"Kamu ve üniversite hastanelerinin tıbbi cihaz üreticisi ve tedarikçisi firmalara borcunun yaklaşık 17 milyar TL’ye ulaştığı ifade edilmektedir. Bu rakam, Şehir Hastanelerine 2021 yılında ayrılan bütçe ile eşittir. Şehir hastaneleri şirketlerine oluk oluk paralar akıtılırken, medikal firmalara ödenemeyen borçlar yüzünden malzeme yokluğuna düşen üniversite hastaneleri yakında ameliyat bile yapamayacak hale gelebilecektir.

Gelişmiş ülkeler Covid-19 pandemisinden gereken dersi çıkararak sağlığa ayırdıkları bütçeyi artırmaktadır. İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetlerine İkinci Dünya Savaşından bu yana en büyük pay ayrılmıştır. Türkiye’de ise siyasi iktidar; sağlığa ayırdığı bütçeyi, şehir hastaneleri üzerinden şirketlere aktarmaktadır."

Şehir hastaneleri yerine yerli ilaç üretimine bütçe

"İlaç üretiminde dışa bağımlı olan Türkiye’de; patentli ilaç üretimi yapılmakta, molekülden ilaç üretimi gerçekleştirilememektedir. Bunun nedeni ilaç sanayisinde AR-GE’nin yok denecek kadar az olmasıdır. Türkiye ilaç endüstrisinin yıllık AR-GE harcamasının yaklaşık 400 milyon TL olduğu belirtilmektedir. (İngiltere Hükümetinin sadece iki üniversitenin yürüttüğü aşı çalışmaları için ayırdığı bütçeye eşittir) İlaç endüstrisinde araştırma faaliyetlerinin yüksek harcamalar gerektirmesi, üniversitelerin bütçe olanaklarının yeterli olmaması sebebi ile AR-GE yapılamamaktadır. Dolayısıyla üniversitelerimizin bilimsel potansiyeli AR-GE’ye yönlendirilememektedir. Şehir hastanelerinin kira bedelleri üniversitelerin Ar-Ge çalışmalarına ayrılması durumunda, molekülden ilaç üretimi sağlanabilecek ve kaynak yurt dışına aktarılmak yerine yurt içinde kalarak ülke ekonomisine katkı sağlayacaktır."