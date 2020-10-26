Şehir hastaneleri aşı parasını yuttu

Sağlık Bakanlığı, 2021 yılında şehir hastanelerinin kira bedelleri için 9 milyar 977 milyon TL ödeyecek. Bu bedel ABD'nin Covid-19'a yönelik aşı çalışmalarına ayırdığı bütçeye denk.
Genel Sağlık-İş Sendikası Başkanı Zekiye Bacaksız, bu hastanelere ayrılan kaynağın durdurulması halinde Türkiye'deki tüm üniversite hastanelerinin maddi sorununun çözüleceğini, yerli ilaç üretimi için de finansman sıkıntısı kalmayacağını söyledi.
2021 yılı bütçesinde Sağlık Bakanlığı bütçesinin salgın koşullarına rağmen geçen yıla göre sadece yüzde 35 artış gösterdiği görülüyor. Sağlık Bakanlığı için 2020 yılında 58 milyar 875 milyon lira ödenek ayrılırken, 2021 yılı bütçesi 77 milyar 615 milyon lira ayrılacak.
Bu artış bedelinin neredeyse tamamını, yani 19 milyar TL'nin 16,3 milyar TL'sini zaten şehir hastanelerinin kira ve hizmet bedeli oluşturuyor.
Sağlık Bakanlığı, 2021 yılında şehir hastanelerinin kira bedelleri için 9 milyar 977 milyon TL ödeyecek. Zekiye Bacaksız'ın açıklamasına göre şehir hastaneleri kirası ile ABD’nin aşı çalışmaları için ayırdığı bütçe eşit. Buna göre ABD yaklaşık 8 milyar TL’yi (1 milyar dolar) hastalığa karşı bir aşı geliştirilmesinde kullanacak.
Bacaksız'ın açıklamaları şu şekilde: