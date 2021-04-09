Sarıgazi'de AKP'ye protesto: Kararlarınız yok hükmündedir!

İstanbul Sarıgazi'de İstanbul Sözleşmesi'nin feshine ve AKP'nin artan baskı ve gericileşme politikalarına karşı devrimci kurumların çağrısıyla bir eylem gerçekleştirildi.

Bugün saat 19.00'da Demokrasi Caddesi girişinde toplanan devrimci kurumlar ve Sarıgazi halkı AKP hükümetinin giderek artan baskı ve gericileşme politikalarını protesto etti. Boğaziçi Üniversitesi eylemlerinde sokağa çıkan öğrencilere de selam gönderilen eylemde, sermaye düzeninin kadınları ikincil role ettiğine dikkat çekildi.

Kadın erkek eşitliğinin sağlanabilmesinin yolunun sosyalizm mücadelesinden geçtiği vurgulanan eylemde tüm halka örgütlenme çağrısı yapıldı.

Eyleme çağrıda bulunan kurumlar şöyle: Aka-Der, BDSP, EMEP, SOL Parti, Partizan, TİP, TKH, TKP.