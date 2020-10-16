'Saray'ın 1,5 milyon TL içecek, 13,5 milyon TL giyecek gideri var...'

CHP Mersin Milletvekili ve PM üyesi Ali Mahir Başarır, TBMM Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanlığı'nın 2019 Sayıştay raporlarındaki harcamalarını dile getirdi.

Başarır, "Cumhurbaşkanlığının görev gideri altında 2018 yılında 258 milyon 17 bin TL harcama yapılırken bu rakam 2019 yılında 1 milyar 427 milyona çıkmış, yaklaşık 6 kat artmış" dedi.

Başarır konuşmasında, "İnsanların çocuğuna süt alamadığı bir ülkede; Sarayın 1,5 milyon TL içecek gideri var. İnsanların çocuklarına gömlek alamadığı bir ülkede; Sarayın 13,5 milyon TL giyecek gideri var. Vicdanı olan, inancı olan bir yönetici, halk sefaleti yaşarken, halkın parasıyla sarayda saltanat sürebilir mi?” ifadesini kullandı.