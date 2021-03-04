Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan’ın bundan iki yıl önce gündeme getirdiği "Saray'a giden CHP'li" iddiası sonrası büyük tartışmalar yaşanmıştı.

Kılıçdaroğlu olayı doğrulamış, "Erdoğan’ın CHP’yi karıştırmak ve partinin içişlerine müdahil olmak için birçok şey yaptığını biliyoruz" demişti.

Daha sonra bu kişinin Muharrem İnce olduğu iddia edilmiş, İnce de Kılıçdaroğlu'nu arayarak bu konuda ortak açıklama talep etmişti ancak talebi kabul edilmemişti.

Konu yargı sürecine giderken, bu dönemde çeşitli iddialar gündeme gelmiş ancak Saray'a gidip Erdoğan'la görüşen ismin kim olduğu öğrenilememişti.

Uzun bir aradan sonra dün konuya ilişkin ilk kez açıklama yapan Muharrem İnce, "Saray'a giden CHP'lide müthiş gelişmeler oluyor. Herhalde çıkacak, mahkeme kayıtlarından. Şimdilik bu kadar söyleyeyim. Bunların iftira olduğunu zaten dava açamamalarından belli. Makus tarihi değiştirdiğim için ben kötü adam oldum" dedi.