Santral şirketi, ovasına sahip çıkan yöre köylüsünü ‘provokatör’ ilan etti

Çarşamba BES’in patronları, santral karşıtı yöre halkını 'provokatör' ilan etmeye devam ediyor. En son TKP Samsun İl Örgütü’nü provokatörlükle suçlayan şirket, bu kez de yerel Hedef Halk gazetesi marifetiyle santrale karşı mücadele eden Sol Parti üyesi, çevreci bir yöre köylüsünü hedef gösterdi.

Santral şirketi yanlısı haberleriyle dikkat çeken yerel basından Halk gazetesi, N. Alper Cabbar imzalı 27 Mart tarihli haberinde ‘OKE: Her yerde o var’ ara başlığı kullanarak yöre köylüsü Gökhan Törener’in santral karşıtı eylemlerdeki birçok fotoğrafını ve sosyal medya profilini teşhir ederek Oltan Köleoğlu Enerji (OKE) Şirketinin, Törener hakkında suç duyurusunda bulunacağını yayınladı.

Konuyla ilgili Sol Parti İl Örgütü ve Törener, bir basın açıklamasıyla Hedef Halk Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve Oltan Köleoğlu Enerji'yi temsilen Biyokütle Yatırım Koordinatörü hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

Dağdan gelip bağdakini kovmanın adı: ‘Çevrecilerin arasına karışan’ yöre köylüsü!

İlgili haberde şirketin, “Biyokütle santral protestosunda çevrecilerin arasına karışan ve saldırgan tutumuyla dikkat çeken G.T. hakkında santralin kapısını yumrukladığı ve protesto gösterisine katılanları kışkırtma amacı güttüğü, halkı kin ve tahrik etmeye çalıştığı gerekçesiyle…” suç duyurusunda bulunacağı belirtildi.

Törener’i 22 Ocak tarihli santral önündeki eylemde "santralin kapısını yumruklayarak özel mülkiyete saldırıda bulunmak, halkı kışkırtmak, sosyal medya profilinde Lenin ve orak çekiçli profil paylaşımı bulundurmak, provokatörlük ve santral karşıtı tüm eylemlere katılmak"la suçlayan santral şirketi, daha önce de söz konusu eylemin hemen ardından alelacele hazırladığı bir video ile Türkiye Komünist Partisi’nin yöre halkına verdiği desteğin altını çizerek santrale karşı çıkan herkesi provokatör ilan etmişti.

‘Buna provokasyon değil memleketine ve ekmeğine sahip çıkmak deniyor’

TKP Samsun İl Örgütü “Buna provokasyon değil yurtseverlik deniyor” başlıklı bir açıklama yaparak “TKP emekçi halkın çıkarlarını savunmaktadır. O yüzden her tür sömürü, yağma ve talana karşı çıkmaktadır. Sadece karşı çıkmakla da kalmamakta nerede sömürü, yağma ve talan görüyorsa orada halkı uyarmakta, bir araya getirmekte ve tüm bu olumsuzluklar karşısında mücadeleyi örgütlemektedir. Çarşamba halkı ve Samsunlu yurtseverler ovalarına sahip çıkacaklardır. TKP de onlarla birlikte ekmeği ve toprağı, yani memleketi Çarşamba’da da savunacaktır. Buna provokasyon değil memleketine ve ekmeğine sahip çıkmak deniyor. Kâr için, patronlar kasasını doldursun diye, halkın tüm tepkileri hiçe sayılarak bu santralin kurulması ve faaliyete başlaması ise, işte bu açıkça hukuksuzluktur. Çarşamba Ovası’nın yağması, doğasının talanıdır” demişti.