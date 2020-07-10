Sanders: Biden, Roosevelt’ten sonraki en ilerici başkan olacak

Nisan ayı başında adaylık yarışından çekilen ‘demokratik sosyalist’ Bernie Sanders, Obama döneminin başkan yardımcısı Joe Biden’a verdiği desteği, Biden’ın Franklin Roosevelt’ten sonraki en ileri ABD Başkanı olacağı iddiasıyla dile getirdi.

Sanders, yarıştan çekilmesinin ardından Demokrat Parti seçmenlerini Donald Trump’a karşı birleştirebilmek için Biden’la ortak bir program oluşturma kararı almıştı.

İkilinin bu kararın ardından iklim değişikliği, ceza hukuku reformu, ekonomi, eğitim, sağlık ve göç konularında kurduğu altı görev gücü, Çarşamba günü 110 sayfalık ortak bir yol haritası oluşturdu.

MSNBC’ye verdiği röportajda görev güçlerinde çalışanların, ilerici hareketi temsil ettiklerini ve Biden’ın ekibinden daha farklı bir perspektife sahip olduklarını belirten Sanders, ‘‘Ama ciddi tartışmalar oldu ve bir uzlaşmaya varmak için gerçekten samimi bir çaba sergilediğini düşünüyorum. Vardıkları bu uzlaşma eğer hayata geçirilebilirse, Biden’ı FDR’den bu yana gelen en ilerici başkan yapacak’’ ifadesini kullandı.

Yayımlanan yeni yol haritasının Demokrat Parti’nin ‘‘ilerici’’ ve ‘‘ılımlı’’ kanatları tarafından karşılıklı olarak verilen tavizlerin sonucunda ortaya çıktığı belirtiliyor. Programda sıfır karbon emisyonu için Biden’ın başlangıçta ortaya koyduğundan daha hızlı bir takvim öngörülürken, Sanders’ın savunduğu "Green New Deal"da ortaya konulan kapsamlı bir çevre politikasından vaz geçildiği görülüyor.

Yine Bernie Sanders ve Elisabeth Warren tarafından savunulan Herkes için Sağlık sisteminin yerine Obama döneminde getirilen sigorta sisteminin genişletilmesi öngörülüyor.