Salgın sonrası küresel gıda fiyatları en yüksek seviyeye ulaştı

Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), dünya genelinde Ağustos ayı gıda fiyatlarının Covid-19 pandemisinin başladığı Şubat ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaştığını açıkladı.

Pandemi döneminde tahıl, bitkisel yağlar ve şekere olan talebin yükselmesi, bu artışın yaşanmasında etkili oldu.

Örgütün verilerine göre, gıda fiyatları üç ay üst üste artış yaşarken, ticareti en çok yapılan gıda ürünlerindeki artışın Ağustos ayında ortalama 96,1 puan olduğu belirlendi. Buna göre, Ağustos ayında bir önceki aya göre 2 puan atış yaşanırken, söz konusu artışla gıda fiyatlarında Şubat ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaşıldı.

FAO, "güç kaybeden ABD dolarının, çoğu tarım ürünlerinin uluslararası fiyatını etkilediğini" ve bu durumdan geçtiğimiz ay en çok şeker ve yağ ticaretinin faydalandığını kaydetti. Bununla birlikte, tahıl ürünlerinin fiyatları sabit kaldı.

Yağ fiyat endeksi, Ağustos ayında 98,7 puan artışa işaret ederken, palmiye yağı başta olmak üzere, soya, ay çekirdeği ve kolza yağı gibi ürünlere talebin önemli ölçüde arttığını ortaya koydu. FAO'ya göre, bu durum, "önde gelen üretici ülkelerdeki üretimde yavaşlama beklentisini" yansıtıyor. Buna karşın, Çin'de dirençli bir ay çekirdeği talebi görüldü.

Buna ek olarak, FAO raporunda, şeker fiyatında 81,1 puan artış görüldüğü ve Avrupa Birliği ve Tayland'da şeker üretiminin "uygunsuz hava koşulları" nedeniyle düşmesinden dolayı fiyatlarda son 3 ayda artış yaşandığı bildirildi.

Öte yandan, sorgum, arpa, mısır ve pirinç, fiyatı en çok yükselen tahıllar oldu. Çin, en çok sorgum ithal eden ülke konumunda oldu. Aynı zamanda Arjantin ve Çin'in ihracatında artış yaşandığı arpa fiyatlarında da yükselme oldu.

Et ve süt fiyatlarındaysa Haziran ve Temmuz aylarına kıyasla daha az değişim yaşandı.