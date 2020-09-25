TKP'den sabah saatlerinde HDP yöneticilerini ve muhalif isimleri hedef alan operasyonlara ilişkin açıklama geldi.

Açıklamada, "Bu saldırıları boşa çıkarmanın tek bir yolu vardır: Örgütlü olmak, birlik ve dayanışmaya sahip çıkmak. Halkımıza çağrımızdır, safları sıklaştırma zamanıdır!" denildi.

Açıklamada şöyle denildi:

Saldırıları boşa çıkarmanın tek yolu: Örgütlü mücadele

"Türkiye bugün güne HDP yöneticilerine ve diğer muhalif gruplara, sosyal medya üzerinden görüşlerini paylaşanlara yönelik polis baskınları ve gözaltı haberiyle başladı. Yaşananlar, iktidarın yurttaşlara uyguladığı şiddetin dozunu yükselteceğinin bir göstergesidir.

Çünkü işleri idare etmek için zor kullanmak dışında başka bir yöntemleri kalmamıştır. Ülkedeki ekonomik duruma, her gün artan yoksullaşmaya, döviz üzerinden dağ gibi büyüyen borçlara, eşitsizliklere dair söyleyecek tek bir sözü olmayan AKP, ayıplarını örtmek için basını susturmaya, siyasetçilere, vekillere zorbalık yapmaya başvurmaktadır.

Salgın yönetimi büyük bir fiyaskoya dönüşmüştür. İktidar, burada da aynı şekilde davranmış, ihmallerini, hatalarını örtmek için sağlıkçıları ve meslek örgütlerini hedef göstermiştir. Nerede bir suçu ortaya çıkıyorsa, orada bu suçu teşhir edenlere, dahası bu suçtan mağdur olanlara saldırmaktadır.

Baskıyla, korkuyla, faşizmle insanları sindirmeye çalışan iktidarların sonu bellidir. İktidar, attığı her adımda bu sona doğru ilerlemekte, ülkeyi de aynı karanlığa sürüklemektedir.

Bu saldırıları boşa çıkarmanın tek bir yolu vardır: Örgütlü olmak, birlik ve dayanışmaya sahip çıkmak. Halkımıza çağrımızdır, safları sıklaştırma zamanıdır!

Türkiye Komünist Partisi"