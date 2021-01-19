Saldırgan MHP'li belediyede güvenlik görevlisi çıktı

Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu 15 Ocak Cuma günü öğle saatlerinde evinin önünde 3 kişi tarafından saldırıya uğramıştı. Saldırı sonrası yakalanan ve gözaltına alınan 4 kişi daha sonra adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Yeniçağ'da yer alan habere göre, 1993 doğumlu O.K.Y polise verdiği ifadede Etimesgut Belediyesi’nde güvenlik görevlisi olarak çalıştığını söyledi. O.K.Y iş adresi olarak da Etimesgut Belediyesi’nin adresini verdi. Bilindiği üzere Etimesgut Belediye Başkanlığını 2019 yılında MHP’li Enver Demirel kazandı. Diğer saldırganlardan D.K ise ikamet adresi olarak yine Etimesgut’u gösterdi.

Diğer saldırgan A.A’ ise polise verdiği ifadede Orhan Uğuroğlu’ndan şikayetçi ve davacı olduğunu söyledi. A.A “Uğuroğlu bize hakaret etti, davacı ve şikayetçiyim" dedi.