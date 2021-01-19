Bahçeli'nin tehdidi sonrası Taha Akyol'dan açıklama

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Yeniçağ gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu ve KRT TV programcısı Avukat Afşin Hatipoğlu'nu hedef alan ve MHP tarafından düzenlendiği belirtilen saldırılar sonrası konuşan Bahçeli, Karar yazarı Taha Akyol'u hedef almıştı.

Akyol, Bahçeli'ye köşesinden yanıt verdi.

"Bir düşünce mirası olarak milliyetçiliği ‘haddeden geçmemiş’ şiddet içgüdülerinin seviyesine düşürmekten herkes sakınmalıdır; düşünceye de ülkeye de zarardır" diyen Taha Akyol, "Bana ve yazar arkadaşlarıma hakaret edenlere, hedef gösterenlere benim söyleyeceğim budur. Allah’ıma hamd olsun, eli sopalı adamlarım yok, hiç de özenmedim. Elimde kalemim var sadece; kitaplarımı, belgesellerimi, yazılarımı yazdığım kalem" ifadesini kullandı.

Bahçeli dünkü açıklamasında Akyol'u ismini vererek hedef almış, "Karar Gazetesi’nin kiralık köşe yazarları, mesela Elif Çakır, mesela Yıldıray Oğur, mesela Taha Akyol ve diğer köşesiz sözde yazarlar MHP’yi hafife almasınlar, MHP’ye kara çalmasınlar. Çünkü kazdıkları kuyuya çoktan düşmüşler, kızarmayan yüzleriyle yakayı ele vermişlerdir. Bilhassa Taha Akyol MHP’yi bilir, tavsiyem mezkur sipariş üzerine yazan isimlerle birlikte Serok Ahmet’e bizi acilen anlatmasıdır" demişti.