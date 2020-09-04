Sakarya'da fındık işçilerine saldırı

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre Mardin Mazıdağı'ndan Sakarya'ya giden 16 fındık işçisi, bu sabah patronun ve köylülerin saldırısına uğradı. Fındık işçileri, saldırı sonrası memleketlerine dönmek için yola çıktı.



Saldırıya uğrayanlardan Barış Demir, ajansa yaptığı açıklamada saldırıdan önce patronla aralarında bir sorun olmadığını belirterek “Biz sabah çalışmak için bahçeye gittik. İşveren gelip, ‘köpek sürüsü’ diye laf söyledi. Bunun üzerine bahçeden çıktık” dedi.

Bahçeden çıktıkları için patron tarafından “Siz burayı memleketiniz mi sandınız, burası bizim” şeklinde tehdit edildiklerini aktaran Demir, “Bunun üzerine bize saldırdılar. 8 kişi 3 kişiye sopalarla saldırdı” dedi.

Saldırıdan sonra işçiler memleketlerine dönmek için yola çıktılar.

Valilik: Polis, jandarma ve 112'ye intikal eden bir olay yok

Olayın sosyal medyada yoğun tepkilere yol açmasının ardından Sakarya Valiliği tarafından bir açıklama yapıldı.

Valilik açıklamasında konuyla ilgili yapılan araştırmada, 22 Ağustos 2020 tarihinde Sakarya'da Kocaali ilçesinde "fındık bahçesi sahipleri" arasında yaşanan bir tartışmaya değinildi ve bu sırada Mardin nüfusuna kayıtlı iki kadın işçi ile Düzce nüfusuna kayıtlı bir erkek işçinin yaralandığı ve olayın yargıya intikal ettiği kaydedildi.

Ancak Valilik bu konunun "bugün değişik sosyal medya platformlarında ve haber sitelerinde iddia edilen olayla bir bağlantısı"nın tespit edilemediğini açıkladı.

Açıklamada geçmişe dönük yapılan incelemede "iddia edildiği gibi" bir olaya ilişkin Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ile 112 Acil Çağrı Merkezine intikal eden herhangi bir "konu olay ya da şikayet" bulunmadığı belirtildi.

Açıklamada "Bahse konu iddia edilen olayın Türkiye'nin neresinde ve ne zaman yaşandığının tesbiti ile ilgili de Emniyet Genel Müdürlüğü ile irtibata geçilmiştir" denildi.

Valilikten yapılan açıklama şöyle: