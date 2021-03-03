Sağlık emekçilerine saldırı davasında karar açıklandı

Ankara'da, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına yönelik saldırıya ilişkin tutuksuz 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

DHA'nın haberine göre, mahkeme, 2 sanığın "konutu terk etmeme" adli kontrol şartını "haftada bir gün imza atma", 3 sanığın "haftada bir gün imza atma" adli kontrol şartını da "Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi çevresine 100 metreden fazla yaklaşmama" adli kontrol şartına çevirdi.

Ne olmuştu?

Geçen yıl 21 Eylül'de silahlı kavgada kardeşi Fırat ile birlikte yaralanan Ahmet Özel, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ölmüştü. Bu iki ismi görmek isteyen yakınları, hastane çalışanlarına saldırmıştı.

Sağlık çalışanları kapıyı kapatıp, arkasında barikat kurarak kendilerini korumaya çalışmış, olay ülke gündeminde uzun süre tartışma konusu olmuştu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 kişiden Soykan Kamay ve Muhammed Devran Özel tutuklanırken, Fırat Öztaş, Yasin Özel ve Mehmet Sadık Özel adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Savcının hazırladığı iddianame ile 5 kişi hakkında "görevi yaptırmamak için direnme" ve "kamu malına zarar vermek" suçlarından 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

İlk celsede Soykan Kamay ile Muhammed Devran Özel "konutu terk etmeme" adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.