Sağlık çalışanlarına şiddetten 1811 kişiye hapis cezası

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, son yıllardaki artışı dikkat çeken sağlık çalışanlarına şiddet olayını, soru önergesiyle TBMM gündemine getirdi.

Gürer, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yanıtlanması istemiyle verdiği yazılı soru önergesinde son 5 yılda sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının sayısının açıklanmasını istedi. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının önlenmesi adına ne gibi çalışmaların yapıldığını da soran Gürer, “Son 5 yılda hastanelerde sağlık çalışanlarına karşı yaşanan şiddet olayları sonucunda ölen ya da yaralanan sağlık çalışanı sayısı kaçtır? Kaç kişi tutuklanmış olup kaç saldırgan ceza almıştır?” şeklindeki sorularına da yanıt istedi.

Bakan Koca, “Aralık 2015- Eylül 2020 tarihleri arasında sağlık kurum ve kuruluşlarında, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet nedeni ile yapılan Beyaz Kod başvurularının 18.358’ inin soruşturması devam etmekte olup, yargılaması sonuçlanan dosyalarda 3064 adli para cezası, 1811 hapis cezası verilmiştir” ifadesini kullandı.