'Sağlık çalışanlarına ek ödemeleri acilen ödenmelidir'

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, pandemide ağır koşullarda çalışan sağlık emekçileri hakkında Sağlık Bakanlığı tarafından söylenen "sağlık çalışanlarına her türlü ek ödemenin fazlasıyla yapıldığı" iddiasının doğru olmadığını duyurdu.

"Sağlık çalışanlarının ekonomik ve özlük hakları her geçen yıl giderek artan oranda erozyona uğratılmıştır" denilen açıklamada, sağlıkçıların emeğinin karşılığının Sağlık Bakanlığı tarafından karşılık bulmadığı belirtildi.

Açıklamanın bir bölümü şöyle:

"Salgının başında da gündeme getirilen 'tavandan ek ödeme' iddiasına karşın ek ödemeler, binlerce sağlık çalışanı arasında adaletsiz bir şekilde uygulandığı gibi birçok sağlık çalışanı da benzer riskle çalışmasına rağmen ek ödeme kapsamına alınmamıştır. Tüm bu eşitsiz düzenlemelerin yanı sıra Kasım ve Aralık 2020 ek ödemeleri de 9 Ocak itibariyle hâlâ ödenmemiş, sağlık çalışanları ile ödeme zamanına dair en küçük bir bilgi paylaşılmamıştır. Adaletsiz olan ek ödemelere bir de bekletilme, belirsizlik, bilinmezlik eklenmiştir. Biliyoruz ki, Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 14.maddesine göre, 'Ek ödeme, aylık dönemler halinde yapılır. Dağıtılmasına karar verilen ek ödeme tutarı, o dönemin bitiminden sonraki yirmi gün içinde hak sahiplerine ödenir. Ancak, döner sermaye gelirlerinin tahsilatında gecikme olması halinde tahsilatı takip eden ilk ödeme döneminde ödeme yapılır' hükmü gereğince dönem sonrası 20 gün içinde ödenmesi gerekmektedir.

'Gece gündüz demeden canla başla görev yapıyorlar'

Salgının başından itibaren Sağlık Bakanlığı tarafından medyaya ve halka söylenen 'sağlık çalışanlarına her türlü ek ödemenin fazlasıyla yapıldığı' söylemi gerçeği yansıtmamaktadır. Hekimler ve sağlık çalışanlarının çok büyük çoğunluğu sıfır performans ve ek ödemeyle hastanelerde, acil servislerde, yoğun bakımlarda, filyasyonda, 112’de, aile sağlığı merkezlerinde, toplum sağlığı merkezlerinde gece gündüz demeden canla başla performans nedir bilmeden görev yapmaktadır. Yoğun emek ve özveri gerektiren bu dönemde bir de kamuoyunda ek ödeme alındığına dair yaratılan algı sağlık çalışanlarını yıpratmaktadır. Salgın koşullarında çalışmanın yarattığı olumsuzluklar yetmezmiş gibi, özlük hakları yıllar boyunca aşınan ve yoksulluk sınırına dayanan sağlık çalışanları ek ödemelerin ödenmemesi sonucu ekonomik olarak da tükenmişlik sınırına itilmektedir.

Türk Tabipleri Birliği olarak defalarca belirttiğimiz gibi yöneticilerin insafına bırakılan döner sermaye ödemelerinden vazgeçilmeli, sağlık çalışanlarının emeğinin karşılığı olan temel ücret düzenlemesi yapılmalıdır. Hekimler için ek gösterge 7200’e çıkarılmalıdır, tüm sağlık çalışanları için ek gösterge en az 3600 olmalıdır. Sağlık çalışanlarına ne zaman verileceği belli olmayan ek ödemeler yerine insanca yaşanacak, emekliliklerine yansıyacak hak ettikleri ücret verilmeli ve yapılan tüm ödemeler emekliliğe yansıtılmalıdır.

Hekimler ve sağlık çalışanlarının canları pahasına sürdürdükleri emeklerinin karşılığı olan ek ödemelerinin Sağlık Bakanlığı tarafından acilen ödenmesi, TTB olarak öncelikli talebimizdir."