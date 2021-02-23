Sağlık çalışanı darp edildi, kimse müdahale etmedi

AKP'nin "kağıt üzerinde" kalan sağlıkta şiddet düzenlemesi İstanbul'da yine şiddetin önünü açtı.

İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir grup saldırgan, özel bir tıp merkezine girerek bir hemşireyi dövdü.

Sağlık çalışanlarının haklarında daha önce de şikayetçi olduğu öğrenilen grup hakkında hiçbir işlem yapılmazken, son saldırıda grup sağlık merkezine gelerek bir hemşireyi iki dakika boyunca darp etti.

O anlarda sağlık merkezinden hiç kimsenin saldırıya karşı hiçbir müdahalede bulunmadığı, hemşirenin iki dakika boyunca darp edildiği görüntülere yansıdı.

'Daha önce de bıçak çektiler, artık korkmaya başladık'

Darp sonrası DHA'ya konuşan hemşire Süleyman Gül, "Bunu ilk defa yaşamıyoruz zaten daha önce de bıçak çektiler aynı yerde acil serviste. Bizim yerimizde bayan arkadaşlarımız da olabilirdi gece nöbetinde. Daha kötü de sonuçlanabilirdi. Zaten küfürler, tehditler ediyordu sürekli. 'Nasıl gelmezsin öldürürüm seni' diyordu. Artık korkmaya başladık. Çözüm de bulunamıyor. Daha önce de şikayetçi olduk, aldılar ve tekrar bıraktılar. Alıyorlar, 1 gün sonra adamı geri görüyoruz. Artık bunun bir sonuca bağlanmasını, son bulmasını istiyoruz. Korkmaya başladık. Bugün mala geldi yani şimdiki halinden sonra, yarın cana gelecek yani. Daha öncelerde de oluyordu ama özellikle pandemi döneminden beri sık sık yaşamaya başladık. Her yer kapalı gidecek yer bulamıyorlar herhalde. Zaten alkollüydüler. Arabadan inerken alkol şişelerini yana bırakıp indi adam. Her geldiklerinde böyleler. Artık bu bir son bulsun" diye konuştu.

Sağlıkta şiddet düzenlemesinde son durum ne?

Sağlık emekçilerinin yıllarca mücadele verdiği sağlıkta şiddete karşı düzenleme talebi uzun mücadeleler sonrası salgın günlerinde Meclis'ten geçmişti.

İlk olarak AKP-MHP ittifakı tarafından reddedilen teklif, oluşan büyük tepkilerin ardından Meclis'ten geçmişti.

Ancak düzenlemenin kağıt üzerinde kaldığı, şiddetin her yerde devam ettiği görülüyor.