Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde 'adrese teslim kadro' iddiası

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, İstanbul'daki Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde yapılan profesör kadrosu tahsisini Meclis gündemine taşıdı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yanıtlaması istemi ile Meclis Başkanlığına soru önergesi veren Başevirgen, MERS-CoV hakkında makale şartını "adrese teslim ilan" olarak yorumladı. Başevirgen şunları söyledi:

"Kadronun, ülkemizde sadece bir vakada görülmüş olan ve onu da vaka taktimi olarak yayınlamış olan ekip içerisinde yer alan bir kişi için açıldığı bellidir. Ülkemizde tek bir olguda görülmüş olan ve hastalık üzerinde moleküler tanıya dayanan, araştırma makalesi bile yayınlanmamış olan MERS-CoV üzerine çalışma yapmış olma şartı adrese teslim atamanın ispatıdır."

'Geçerliliği tartışmaya açık'

İlan metninde profesör kadrosu için aranan şartlarda sadece "Mers-CoV virüsünün tanısı ve genotip analizi üzerine çalışmaları olmak" koşulunun yer aldığını belirten Başevirgen, "Ülkemizde MERS sebebiyle ilk ölüm vakası, 2014 yılının Ekim ayı içerisinde Suudi Arabistan'da çalışan bir kişinin Türkiye'ye dönüş yaptıktan sonra hayatını kaybetmesi sonucu görülmüştür. Bu nedenle ülkemizde sadece bir olgunun görülmesi ve bu olgunun da vaka taktimi şeklinde yayınlanması nedeniyle ilandaki istenilen şartlar sadece bir kişiyi işaret etmektedir" dedi.

Gülhane Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı’na atanacak bir profesör kadrosu için, tıbbi mikrobiyoloji gibi oldukça geniş bir bilim dalında sadece tek bir hastalığın öne çıkarılmasının oldukça manidar olduğunu söyleyen Başevirgen, "Tıbbi Mikrobiyoloji alanında daha geniş ve sık görülen hastalıklar için 'aranan şartlar' yazılabilecek iken, sadece bir kişi için oldukça spesifik ve bilimsel olarak geçerliliği tartışmaya açık bir şartın yazılmıştır" diye konuştu.

CHP’li Başevirgen, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde bakana şu soruları yöneltti.