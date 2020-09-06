Sağlık Bakanı Yardımcısı, Bakanlığın ölüm verilerini gizlediğini deşifre etti

The Journal of Gerontology dergisinde 1 Eylül günü Türkiye’den bir araştırma makalesi yayımlandı: 2019 Korona Virüs Hastası Olan Yaşlılar: Türkiye’de Ulusal Ölçekli Bir Araştırma.

Araştırmanın bildirdiği ölüm verileri Sağlık Bakanlığı’nın bildirdiklerinden biraz farklı. Ancak işin belki de esas kritik tarafı bu makalenin yazarlarının önemli kısmının Sağlık Bakanlığı merkez teşkilatında çalışıyor olmaları.

Araştırma 12 yazarlı. Bunların 6’sı Bakanlık merkez teşkilatından.

Bakanlıktaki isimler şöyle: Dr. Naim Ata (Strateji Geliştirme Başkanlığı), Dr. Meltem Yılmaz (Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü), Dr. Osman Çelik (Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü), Dr. Gülnihal Gökçe (Strateji Geliştirme Başkanlığı), Dr. Mustafa Mahir Ulgu (Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü) ve en önemlisi Dr. Şuayip Birinci (Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı).

Araştırmanın künyesinde Bakan Yardımcısı Şuayip Bilgi araştırma dizaynından ve veri yorumlamasından sorumlu olarak gösteriliyor.

Araştırma 11 Mart ile 27 Mayıs tarihleri arasındaki 60 yaş üzeri PCR testi pozitif olan bütün hastaları kapsıyor.

Araştırmacıların bir amacı da 21 Mart tarihinde 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlara getirilen sokağa çıkma yasağının etkisini değerlendirmek. Bu amaçla hastaları iki gruba ayırıyorlar: 5 Nisan’dan önce ve sonra tanı almış olanlar. 21 Mart’ın değil de 5 Nisan’ın kesme noktası olarak belirlenmesinin nedeni hastalığın 14 günlük kuluçka süresinin hesaba katılması.

Sundukları bulgulardan birisi şu: 5 Nisan öncesinde tanı konulmuş 65 yaş ve üzeri 3 bin 355 hasta içinde ölenlerin sayısı 1081 (%32,2).

Araştırmacılar buradan hareketle sokağa çıkma yasağının fatalite hızını (ölenler / hastalar) düşürdüğü sonucuna ulaşsalar da çok daha önemlisi şu:

5 Nisan tarihinde yalnızca 65 yaş ve üzerindeki yaşlılarda Sağlık Bakan Yardımcısı’nın da içinde yer aldığı araştırmacıların bildirdiği ölüm sayısı 1081 iken, Sağlık Bakanlığı’nın bizim kamuoyumuza o tarihte açıkladığı 65 yaş ve üzeri grubu da içeren toplam ölüm sayısı 574 idi.

Hedefleri bu olmasa da araştırmacılar ve Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Bakanlığın ölüm verilerini nasıl gizlediğini deşifre etmiş oldular.

Kaynak: https://academic.oup.com/biomedgerontology/advance-article/doi/10.1093/…

