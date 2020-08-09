Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs temaslı kişilerin pozitif vakaya dönüşme oranlarının 1.3 kat arttığını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 temaslı kişilerin pozitif vakaya dönüşme oranları mayıs ayına kıyasla Türkiye genelinde 1.3 kat arttığını bildirdi. 

Haber Merkezi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, temaslı kişilerin pozitif vakaya dönüşme oranlarına ilişkin bilgi vererek şunları kaydetti: 

"Temaslı kişilerin pozitif vakaya dönüşme oranları mayıs ayına kıyasla Türkiye genelinde 1,3 kat arttı. İller bazında artış örnekleri: Şanlıurfa 1,7, Ankara 1,6, Diyarbakır 1,4, Gaziantep 1,3 kat. Bu verilerden çıkarmanız gereken sonuç; maske, mesafe, temizlik uyarısıdır." 