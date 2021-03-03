Sağlık Bakanı Koca: Kontrollü olarak normalleşme dönemi fiilen başladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası yazılı açıklama yaptı.

"Kontrollü olarak normalleşme dönemi fiilen başladı" diyen Koca, "7 günlük vaka görülme sıklığını il bazında yayınlamaya haftalık olarak devam edeceğiz. Risk haritası da 15 günde bir yayınlanacak" dedi.

Koca'nın açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

"Yüksek vaka sayılarımız hala hayatımızı olağan akışına kavuşturma umudumuzun önünde bir tehdit oluşturmaya devam etmektedir. Aşılama programının hastane yükümüzün sabit seyri, hastalığın şiddetinin azalması hususunda hissedilir etkisi olduğunu memnuniyetle izliyoruz. Mutant virüslerin gittikçe daha yaygın görülmesi ve bulaştırıcılığının artması ihtimal dahilinde. Tedbirler mutasyon için de geçerli ve etkili.Aşı temin sürecine paralel olarak vatandaşlarımızın aşılanmaları programlı şekilde devam edecektir. Aşı stratejimiz ve tercihlerimizle küresel düzeyde süreci en başarılı şekilde yürüten ülkeler arasındayız."