Sağlık Bakanı Koca: İzmir'de vakalarda yüzde 42 artış yaşadık

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir Valiliği'nde açıklamalarda bulundu. Koca, İzmir'de bir ay öncesine göre yüzde 42 vaka artışı yaşandığını söyledi.

Bakan Koca'nın açıklamaları şöyle:

"Gün içinde incelemelerimizi tamamladıktan sonra akşam genel bir değerlendirme yapacağım. Koronavirüs salgınında tekrar bir şiddetlenme yaşıyoruz. Artış ülkenin her tarafında aynı değil.

İzmir'de bir ay öncesine göre yüzde 42 oranında vaka artışına şahit olduk. Son 1 haftada vaka artışı yüzde 10'lara geriledi. Bizleri sevindiren diğer gelişme son dönemde İzmir'de zatüre oranı yüzde 8,2'den yüzde 4'e düştü. İzmir'de şu an 445 filyasyon ekibi sahada çalışıyor. Türkiye filyasyonu en iyi yapan tek ülke."