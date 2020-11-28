Sağlık Bakanı: İstanbul'da ağır hasta artışı var, risk devam ediyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, üçüncü zirvenin yaşandığı İstanbul'da ağır Covid-19 hastalarında artış yaşandığını söylerken, "Risk devam ediyor, kısıtlama olmayan zamanları da mecbur olmadıkça evde geçirelim" dedi.

Koca, kişisel Twitter hesabından İstanbul'daki sağlık yöneticileriyle haftalık değerlendirme toplantısı gerçekleştirdiklerini duyurdu. Toplantıya ilişkin bilgi veren Bakan Koca, şunları kaydetti:

"İstanbul'da Sağlık yöneticilerimizle haftalık değerlendirme toplantımızı gerçekleştirdik. Pandemi yönetimi ve sağlık hizmetlerimizin durumunu gözden geçirdik. İSTANBUL'DA AĞIR HASTA ARTIŞI VAR; RİSK DEVAM EDİYOR. Kısıtlama olmayan zamanları da, mecbur olmadıkça evde geçirelim."