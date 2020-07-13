Rusya'da Putin'e karşı protesto

Rusya'nın doğusunda yer alan Habarovsk bölgesinde muhalefet partisinden olan Vali Sergey Furgal'ın terörle mücadele birimleri tarafından gözaltına alınması halkın tepkisini çekti.
Euronews'ta yer alan habere göre, hafta sonu sokaklara inen halk Devlet Başkanı Vladimir Putin'i istifaya çağırdı.
Rusya'da muhalefet partisi mensubu Habarovsk Bölge Valisi Sergey Furgal, "organize suç işlediği" iddiasıyla geçtiğimiz günlerde gözaltına alınmıştı. Furgal 2004-2005'te iş insanlarının kaçırılması ve öldürülmesinde rolü olmakla suçlanıyor.
Savcılığın talebi üzerine kamuya kapalı görülen duruşmada, Furgal'ın 9 Eylül'e kadar tutuklu kalması kararlaştırıldı.