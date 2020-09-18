Rusya'da iki Covid-19 ilacının eczanelerde satışına başlanıyor

Rusya’da şimdiye dek hastanelerde kullanılan iki Covid-19 ilacının eczanelerde satışına başlandı. Söz konusu ilaçların, hastalığı hafif ya da orta düzeyde semptomlarla geçirenler için olduğu açıklandı.

Rus ilaç şirketi R-Farm’ın basın servisinden RBK gazetesine yapılan açıklamada, şirketin ürettiği Koronavir isimli ilacın ülkedeki eczanelerde satışa sunulan ilk Covid-19 ilacı olacağı belirtildi.

Rusya Sağlık Bakanlığı yetkilileri de RBK gazetesine açıklamalarında, ayakta tedavi gören, yani hafif ya da orta düzeyde semptomları olan hastalar için ülkede üretilmiş olan iki preparatın kullanımına izin verdiklerini söyledi.

R-Farm temsilcileri, ilaçlarının, Covid-19 nedeniyle hastanın vücudunda komplikasyon gelişmesi riskini minimuma indirdiğini belirtiyor.

Şirket temsilcilerinin açıklamalarına göre yeni tip koronavirüsle enfekte olmuş kişiler üstünde yapılan araştırmalar, Koronavir ilacını kullanan hastaların yarısından fazlasının yedi gün içerisinde klinik iyileşme kaydettiğini göstermiş.

Sputnik'in aktardığına göre Rusya’daki eczanelerde satışına başlanacak ikinci Covid-19 ilacı ise Areplivir. Rus Promomed şirketinin ürettiği ilacın eczanelerdeki satışına gelecek hafta başlanması bekleniyor.

Rusya’da son 24 saatte 5905 yeni koronavirüs vakası tespit edildi, 134 kişi yaşamını yitirdi, 5 bin 339 kişi taburcu edildi. Ülkede şimdiye kadar kaydedilen vaka sayısı böylece 1 milyon 91 bin 186’ya çıktı. Bunlardan 19 bin 195’i yaşamını yitirdi, 901 bin 207’si iyileşti.