Rusya'da 5394 yeni koronavirüs vakası tespit edildi

Koronavirüsle mücadele merkezinden yapılan açıklamaya göre, gün içinde kaydedilen 5394 yeni vaka ile birlikte toplam vaka sayısı 856 bin 264'e çıktı.

Başkent Moskova'da 693, Sverdlovsk bölgesinde 196, Hantı-Mansi Özerk Bölgesi'nde 172, ayrıca Moskova bölgesi ve St. Petersburg'da 160'ar yeni vaka görüldü. Şu anda 188 bin 464 kişinin tedavisi sürüyor.

Gün içinde iyileşenlerin sayısı 3420 artarak 653 bin 593'e yükseldi, ayrıca 79 kişi daha hayatını kaybetti. Salgın boyunca ölenlerin sayısı ise 14 bin 207 olarak kaydedildi.