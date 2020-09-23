Rusya vergi bilgilerini paylaştığı ülkelere Türkiye'yi eklemeye hazırlanıyor

Rusya Federal Vergi Servisi'nin mevcut tüzüğünde değişiklikler öngören tasarıda, Rusya'nın vergi bilgilerini otomatik olarak paylaşacağı ülkeler listesine Türkiye ve Nijerya'nın da eklenmesi talep edildi.

Rusya 2018 yılından beri yabancı vergi makamlarına vergi mükellefleri hakkında Rus finans kurumlarından alınan verileri sağlıyor. Rusya Federal Vergi Servisi de Rusya vatandaşlarının yurtdışındaki hesapları hakkında bilgi alıyor.

Ülkeler arasındaki bu veri alışverişiyle vergi kaçakçılığının önüne geçilmesi amaçlanıyor.