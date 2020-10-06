Rusya Dış İstihbaratı: Ortadoğu'daki teröristler Karabağ'a sürükleniyor

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin, Dağlık Karabağ'da Azerbaycan'la Ermenistan arasındaki çatışmalara yönelik açıklamada bulundu.

Sputnik'te yer alan habere göre, Narışkin, Karabağ’daki gerilimin tırmanması karşısında Moskova’nın kaygı duyduğunu belirtti. Narışkin, “Minsk Grubu’nun eş başkanlarından birisi olarak Rusya için bölgede yeni bir savaş yaşanması kabul edilemez. Dostane ilişkilerimiz olan Ermeni ve Azerbaycan halklarının temsilcilerinin çatışmalarda ölmelerine karşı kayıtsız değiliz” dedi.

'Türkiye ilk defa açık bir şekilde taraf oldu'

Narışkin şöyle devam etti:

“Karabağ’daki temas hattında daha önceleri de çatışmalar yaşandı. Durumda şu an görülen kötüleşmenin daha çok kaygıya neden olması sadece boyutundan değil, dış faktörlerin esasen yeni olan etkisinden kaynaklanmakta. İlk defa Türkiye bu denli açık ve net bir biçimde Azerbaycan’ın tarafında yer aldı.”

'Uluslararası terör örgütlerini mıknatıs gibi çekiyor'

"Karabağ’daki çatışmaların çeşitli uluslararası terörist örgütlerden militanları kendisine mıknatıs gibi çekmekte olduğu" uyarısında bulunan Narışkin, sözlerini şöyle sürdürdü:

“SVR’nin elindeki bilgiye göre, Ortadoğu’da savaşan uluslararası terörist örgütlerden paralı askerler faal bir biçimde çatışma bölgesine sürükleniyor. Söz konusu örgütler arasında El Nusra, Hamza Tugayları, Sultan Murat ve de aşırılık yanlısı Kürt gruplar da bulunuyor.”

Narışkin, “Yeni bir Karabağ savaşı üstünden para kazanmayı bekleyen yüzlerce, hatta binlerce radikalden bahsediyoruz” diye ekledi.

Narışkin, “Güney Kafkasya’nın uluslararası terörist gruplar için yeni bir sıçrama tahtası olabilecek olmasının bizi kaygılandırmaması mümkün değil” diye konuştu.