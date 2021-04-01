‘Rus ruleti’ dedikleri aşı için şimdi kuyruğa girdiler

Rusya’da Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Merkezi tarafından geliştirilen Sputnik V koronavirüs aşısının Avrupa’ya tedariki için üst düzey görüşmelerin artması dikkat çekiyor.

AB’den geçen haftalarda gelen “Rus ruleti”, “ihtiyacımız yok” gibi açıklamaların aksine AB ülkelerinin Sputnik V aşısının üretimi ve tedariki konusunda Moskova ile görüşme haberleri ardı ardına geliyor.

Henüz Avrupa İlaç Ajansı’nın (EMA) acil kullanım onayı vermediği Sputnik V aşısı halihazırda Macaristan, Slovakya ve Çekya tarafından uygulanıyor. Son olarak Avusturya da EMA’nın onayı beklenmeksizin Nisan ayından başlayarak 1 milyon doz Sputnik V koronavirüs aşısı satın almak istediğini açıkladı.

Avusturya Başbakanı Kurz, aşı söz konusu olduğunda “jeopolitik gerekçelerin” bir kenara bırakılması gerektiğini belirterek “Önemli olan, aşının etkili ve güvenli olup olmadığı, nereden geldiği değil” dedi.

Merkel ve Macron Putin'le görüştü

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre Avrupa’da koronavirüs aşısının üretimi ve AB’ye aşı tedariki konusu önceki gün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un yaptıkları çevrimiçi görüşmenin de gündemindeydi.

Merkel daha önce yaptığı açıklamada EMA tarafından onaylandıktan sonra AB’de Sputnik V'nin kullanılmasının gerekli olduğunu ve AB’nin sipariş vermemesi durumunda Almanya’nın bunu kendi başına yapacağını belirtmişti.

İtalya'da üretilecek

İtalya Başbakanı Mario Draghi de Rusya’da geliştirilen Sputnik V aşısının ülkede kullanımına ilişkin kararı, AB’den bağımsız bir biçimde kendi başına alabileceklerini söylemişti. Sputnik V aşısının İtalya’da üretimi için de halihazırda anlaşma yapılmış durumda. Buna göre İtalya’nın kuzeyinde Adienne Pharma & Biotech fabrikasında üretilecek Sputnik V aşı dozlarının yıl sonuna dek kullanıma sunulacağı açıklandı.

Fransa'dan açıklama

Fransa Avrupa İlişkilerinden Sorumlu Devlet Bakanı Clément Beaune EMA’nın onayının ardından ülkesinin yaz başında Sputnik V aşısını kullanmaya başlayabileceğini söylemişti.

Avrupa’da vaka sayılarındaki artış ve aşılamadaki ağır seyir sürerken Sputnik V aşısına karşı yaklaşımdaki olumlu değişim dikkat çekti.

'Rus ruleti', 'ihtiyacımız yok' açıklamaları

EMA Yönetim Kurulu Başkanı Christa Wirthumer-Hoche, 8 Mart’ta yaptığı açıklamada Sputnik V’yi EMA onayı olmadan kullanmaya başlayan AB ülkelerinin “Rus ruleti” oynadıkları ifadesini kullanmıştı. Aşıyı geliştiren Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Merkezi EMA’dan bu açıklama nedeniyle özür dilemesini talep etmişti.

AB Komisyonu’nun İç Piyasadan Sorumlu Temsilcisi Thierry Breton da 21 Mart’ta yaptığı açıklamada “Kesinlikle Sputnik V’ye ihtiyacımız yok” demiş ve Haziran sonuna kadar 300-350 milyon doz aşı tedarik kapasiteleri olduğunu ve Temmuz ortasına dek kıta genelinde bağışıklamayı sağlamalarının muhtemel olduğunu savunmuştu.

Sputnik V’nin geliştiricileri Breton’un bu açıklamasına tepki göstermiş ve “Eğer bu AB’nin resmi bir tutumu ise, lütfen siyasi önyargılarınız yüzünden EMA onay sürecine devam etmemizin bir anlamı olmadığı konusunda bizi bilgilendirin. Hayat kurtarmaya başla ülkelerde devam ederiz” yanıtını vermişti.

EMA'nın onay süreci devam ediyor

EMA, 4 Mart’ta Sputnik V aşısı için aşamalı bir inceleme prosedürü başlatmıştı. Ancak henüz bu süreç tamamlanmadı.

Sputnik V aşısı, aralarında Cezayir, Mısır, Meksika, Sırbistan, Tunus ve Birleşik Arap Emirlikleri dahil olmak üzere 58 ülke tarafından onaylandı.

Şubat ayında tıp dergisi The Lancet, Sputnik V’nin 3. aşama klinik denemelerine ait ara analiz raporunu yayımlayarak, aşının semptomatik Covid-19’a karşı yüzde 91,6 etkinlik gösterdiğini belirtmişti.

Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Merkezi tarafından geliştirilen Sputnik V aşısı, zayıflatılmış virüsün vücuda enjekte edildiği viral vektör yöntemiyle üretiliyor.