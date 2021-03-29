'Rusya tüm dünyaya Sputnik V aşısı sağlayabilir'

Sputnik V aşısını geliştiren Gamaleya Araştırma Merkezi’nin Başkanı Aleksandr Gintsburg, Rus bilim insanlarının aşıyı tüm dünyaya sağlamak için üretim hacmini artırabileceğini, aşının güvenliği ve kalitesinin hiçbir şüphe uyandırmadığını ifade etti.

Sputnik'in aktardığına göre, İzvestiya’ya konuşan Gintsburg, “Aşıyı geliştirdiğimizde başta şahsen devlet ne kadar para verirse versin, tüm ülkeye yetecek kadar aşı üretim hacmi yaratamayacağımızı düşünüyordum. Fakat şimdi daha büyük planlar söz konusu. Bize ‘Tüm dünyaya aşı sağlayabilir misiniz?’ diye soruyorlar. Biz de ‘Sağlayabiliriz’ yanıtını veriyoruz. Şu an aşıyı 50 ülkeye daha göndermek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Çin'de 60 milyon doz üretilecek

Öte yandan, Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) yetkilileri, Çin’in Shenzhen Yuanxing Gene-tech Co. şirketi ile 60 milyon doz Sputnik V aşısı üretimini içeren bir anlaşma imzaladıkları açıklamasını yaptı.

Sputnik V üretiminin mayıs ayında Çin’de başlayacağı belirtildi.