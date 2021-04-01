Avusturya 1 milyon doz Sputnik V aşısı alacak

Rusya’nın Viyana Büyükelçisi ile görüşmesinin ardından Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz’a atıfla yapılan açıklamada, “Son aşamada bulunuyoruz ve muhtemelen gelecek hafta Sputnik siparişi verilebiliriz” denildi.

Sputnik'in haberine göre, Kurz’un ofisinden yapılan açıklamada, Rusya ile imzalanması muhtemel aşı anlaşmasının 300 bin dozun nisan ayında, 500 bin dozun mayıs ayında, 200 bin dozun da haziran başında Avusturya’ya tedarik edilmesini içereceği kaydedildi.

Almanya ve Fransa dahil birçok AB ülkesi Rusya’dan koronavirüs aşısı tedarik etmeyi gündeme almış bulunuyor.