Putin, Merkel ve Macron 'Sputnik V' aşısını ve Ukrayna'yı görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un video konferans yoluyla bir görüşme yaptığı bildirildi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Kremlin'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, görüşmede, koronavirüs pandemisine karşı ortak mücadele ve Rus aşısı Sputnik V’nin Avrupa Birliği'nde tescili ve bu aşının AB ülkelerine teslimi veya ortak üretim ihtimali ele alındı.

Görüşmede, ayrıca üç ülke liderinin Ukrayna'nın doğusundaki durumu ele aldığı belirtildi. Açıklamada, Minsk Anlaşmalarının alternatifsiz olduğu belirtilerek, Putin'in, Kiev yönetiminin, Donetsk ve Lugansk'a ve Donbass'ın özel statüsüne ilişkin üst düzeyde varılan tüm anlaşmalara uymasının önemli olduğunu söylediği belirtildi.

Öte yandan görüşmede, Belarus'taki durumun da ele alındığı ifade edilen açıklamada, Rusya liderinin bağımsız bir ülkenin iç meselelerine dönük dış müdahalenin kabul edilemez olduğunu vurguladığı belirtildi.

Açıklamada, üç liderlerin, İran'ın nükleer programıyla ilgili Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nın sürdürülmesi ve uygulanmasından ve bu yöndeki adımların koordine edilmesinden yana net açıklamada bulunduğu kaydedildi.

Görüşmede, liderlerin, Navalnıy gündemini de ele aldığı belirtildi. Açıklamada, Rusya'nın, karşı tarafın ilgi göstermesi durumunda, AB ile normal ve siyasetten arındırılmış işbirliğini canlandırmaya hazır olduğunu söylediği aktarıldı.

Görüşmede Libya konusunun da gündeme getirildiği bildirilen açıklamada, "Karşıt tarafların ateşkese bağlı kaldığı memnuniyetle dile getirildi. Ülkede birleşik geçiş hükümetinin kurulmasının, Libya’da tüm anahtar güçlerinin katılımıyla etkili bir siyasi süreci teşvik etmeye yönelik önemli bir adım olacağı umudu dile getirildi" denildi.