Rus ordusu Karabağ'da resmen göreve başladı

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tümgeneral İgor Konaşenkov Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Rus askeri polisinin 14 Kasım'dan itibaren Dağlık Karabağ'da devriye gezmeye başladığını söyledi.

Sözcü, "Bugünden itibaren Rus askeri polis birimleri Kuzey ve Güney sorumluluk alanlarında devriye gezmeye başlıyor" dedi.

Rus barış kuvvetlerinin temel güçleri Dağlık Karabağ'a varmaya ve konuşlanmaya devam ediyor. Ordu mühendislerinin gözlem noktalarının konuşlandırılması ve mevzilerinin konuşlandırılacağı alanlarda görev yaptıklarını belirten general, Rus Il-76 ve An-124 askeri nakliye uçaklarının, barışı koruma görevlilerini barışı koruma görevi alanına göndermeye devam ettiğini belirtti.

Savunma Bakanlığı sözcüsü, uçakların barışı koruma operasyonunun başlamasından bu yana, 22'si son yirmi dört saat içinde olmak üzere 95 uçuş yaptığını söyledi.

Barışı koruma misyonunun komuta yeri Stepanakert'te konuşlandırıldı. Komuta, verilen görevleri yerine getirmek, olayları önlemek ve Rus barış güçlerinin güvenliğini sağlamak için Azerbaycan ve Ermenistan Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı ile sürekli temas halinde.

9 Kasım'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ'da nihai ateşkese ilişkin ortak bir bildiri imzaladı.