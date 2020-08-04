Rus Gamaley Enstitüsü, koronavirüs aşısının çocuklar üzerindeki testleri için hazırlıklara başladı

Rusya’da koronavirüs aşısı geliştiren Gamaley Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsü’nün Başkanı Aleksandr Gitsburg, koronavirüse (Covid-19) karşı geliştirdikleri aşının çocuklar üzerindeki testleri konusunda çalışmalara başladıklarını bildirdi.

Sputnik’e konuşan Gitsburg, "Şimdi gerekli belgeler için çalışmalara koyulduk, zira enstitü henüz aşıyı çocuklar üzerinde test etmedi. Yetişkinler üzerindeki tüm araştırmaların sona ermesinin ardından çocuklar üzerindeki testleri yapmak amacıyla, pediyatristlerle Sağlık Bakanlığı’na sunacağımız belgeleri belirliyoruz" dedi.

Gitsburg, söz konusu testlerin muhtemelen gelecek yıl Ocak-Şubat döneminde gerçekleşeceğini, aşının yetişkinler üzerindeki testlerinin üçüncü aşamasının yaklaşık 5 ay süreceğini ve çalışmalarda yaklaşık 2 bin hastanın yer alacağını söyledi.

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, daha önce Gamaley Enstitüsü’nün geliştirdiği aşının klinik testlerinin tamamlandığını, aşının tescili için belgelerin hazırlık aşamasında olduğunu belirtmişti.