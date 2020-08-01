Romanya: Almanya'dan çıkan ABD birlikleri bize gelsin

Washington Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Almanya'daki 11 bin 900 ABD askerinin NATO'nun güneydoğu kanadını güçlendirmek için yeniden konuşlandırılacağını açıklamasının ardından, Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis ABD birliklerinin her zaman “Romanya'da hoş karşılanacağını” söyledi.

Iohannis, ABD'nin kararının Romanya için “çok önemli” olduğunu söyledi ve Bükreş hükümetinin uzun süredir “Karadeniz bölgesinde daha fazla birlik ihtiyacını vurguladıklarını” ekledi.

ABD'nin askerlerini Romanya'ya konuşlandırmasına dair “Bu olursa, çok memnun oluruz” diyen Iohannis, ABD birliklerinin Romanya'ya olası bir yeniden dağıtımının detaylarının NATO düzeyinde tartışılacağını da sözlerine ekledi.

Romanya'da halihazırda ABD hava üssü ve bir füze kalkan üssü bulunuyor.

ABD yancısı bir ülke ve 2004 yılından bu yana NATO üyesi olan Romanya son yıllarda kendi askeri yatırımını artırdı.

Iohannis, "Rusya’nın bölgedeki saldırgan davranışının ülkenin karşı karşıya olduğu en büyük stratejik tehditlerden biri" olduğunu belirtti.

ABD'nin Avrupa'daki varlığını yeniden yapılandırması Çarşamba günü Washington’un Savunma Bakanı Mark Esper tarafından açıklandı.

ABD Savunma Bakanlığı, “Yaklaşık 11 bin 900 askeri personel Almanya'dan yeniden konumlandırılacak, diğer NATO ülkelerinde yaklaşık 5 bin 600 yeniden konumlandırılacak ve 6 bin 400 asker ABD'ye geri dönecek ve başka konuşlandırmalara hazır olacak” dedi.

Esper, "Plan operasyonel verimliliği güçlendirmek için genel merkezi birleştirecek… hazırlığa odaklanmak ve Karadeniz bölgesinde NATO'nun güneydoğu kanadına kuvvetleri yerleştirmek" dedi. Bu, Romanya'yı Almanya'dan ayrılan ABD birliklerinin yerleştirilmesi için bir aday yapıyor.