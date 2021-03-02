Rize Valisi: Ayder Yaylası'ndaki katlı otopark tamamen dağın içine yerleştirilecek

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Ayder'i kirlettik" çıkışı ile gündeme gelen, Rize'nin ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'nda kentsel dönüşüm projesinin ilk etabında yer alan otopark projesi inşaatı sürüyor. 1732 araçlık otoparkın, yaylanın girişinde dağ yamacının içine inşa edileceği ve üzerinin çimle kaplı olacağı öğrenildi. Otoparkın yüzde 15’i tamamlandı.

Plana göre yaylaya ulaşanlar, araçlarını otoparka bıraktıktan sonra üstteki seyir terasına çıkacak. Ziyaretçiler, buradan trambüslerle yayla merkezine ulaşacak. Yaylanın alt kodunda çift yönlü yeni yol da yapılacak. Ayder Yaylası ve civardaki Ausor, Hüser ve Kavron yaylalarına gitmek isteyenler, bu yolu kullanacak.

'Dağın içerisine yerleştirilecek'

Rize Valisi Kemal Çeber, DHA'ya çalışmayı şöyle anlattı:

"Ayder'de dönüşüm faaliyetini yaparken esas amacımız doğanın korunması. Bir başka dikkat ettiğimiz husus, orada devam eden sosyal yaşamın bu faaliyetlerden çok etkilenmemesi. Dönüşümü yaparken, turizm sektöründen geçinen insanların rezervasyonlarının iptal edilmemesi gibi sosyal amaçları da güdüyoruz. Bunun için de yaylanın en önemli sorunu olan otopark sorunu üzerine yoğunlaştık. 1732 araçlık, yaklaşık 500 tanesi otobüs olmak üzere bir otopark yapıyoruz. Buradan gittiğiniz zaman, otopark olan alanda hiç kimse beton bir yapı ve beton bir manzara görmeyecek. Katlı otopark tamamen dağın içerisine yerleştirilecek. Otoparkta aracınızdan indiğinizde, çıktığınız terasta yaylanın güzelliğini yaşamaya başlıyorsunuz. Yine aynı noktada bulunan ve yaklaşık 100 yıllık bir geçmişi olan termal oteli de yıktık. Burada termal otel inşaatlarımız da başladı. 6 blok halinde oluşan inşaat ve konaklama tesisleri ile ilgili faaliyetler devam ediyor. Ayder’in üst tarafında bulunan Gelintülü Şelalesi’ni seyrettirecek cam teras inşaatı da devam ediyor. Ayder içerisinde şu anda son şeklini tam olarak vermediğimiz yolumuzu yaptık. İnşaatı devam eden havaalanımızla Ayder’i buluşturacak yolumuzu da yapıyoruz, güzergah çalışmaları tamamlanmak üzere.”