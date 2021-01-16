'Rıza Bey Apartmanı yerine çocuk parkı yapılsın'

30 Ekim'de Ege Denizi'nde Seferihisar açıklarında meydana İzmir’de can kaybı ile yıkıma neden olan depremin ardından yıkılan ve ağır, orta hasarlı olup yıkım kararı verilen binaların yerine yenilerinin yapılması için çalışmalar başlatılacak.

Bayraklı ilçesindeki Rıza Bey Apartmanı da bunlardan biri. Depremin ardından çöken apartmandaki arama kurtarma çalışmalarında 19 kişi sağ kurtarılırken 34 kişi yaşamını yitirmişti. Bayraklı'da yalnızca Rıza Bey Apartmanı'nın bulunduğu alanın afet bölgesi ilan edilmesi de tepkilere yol açmıştı.

Sağ kurtulan ve yakınlarını kaybedenler apartmanın bulunduğu alanın park yapılmasını istiyor. Seslerini sosyal medyadan da duyurmaya çalışan depremzedeler "Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak, giden canlarımız gelmeyecek ama biraz da olsa acılar hafifleyecek" diyor.

Sosyal medyada #rızabeyparkolsunizmir etiketiyle kampanya başlatan depremzedelere destek de artıyor.

Altı ay sonra görevim bittiği zaman aynı pozu tekrar verecek,iki fotoğrafı yan yana koyup nekadar büyüdüğünüze bakacaktık...

Hicbirşey eskisi gibi olmayacak, giden canlarımız gelmeyecek ama birazda olsa acılar hafifleyecek...

lütfen#rızabeyparkolsunizmir pic.twitter.com/vcMVNBEJrD — Tuncay Demirhan (@tncydmrhn) January 12, 2021

#deprem her an her yerde... 30 Ekim İzmir depremini hemen unuttuk değil mi? Biz 30 ekimde enkaz altında kalarak can veren 27 çocuğumuzu unutturmayacağız. #rızabeyparkolsunizmir #gecmişolsunankara #Ankara pic.twitter.com/XmoC3aAxLk — Nilay Yücel (@NilayYcel5) January 10, 2021