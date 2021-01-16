'Rıza Bey Apartmanı yerine çocuk parkı yapılsın'

Ege açıklarında meydana gelen ve İzmir’de can kaybına neden olan depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın park yapılması için kampanya başlatıldı.

Haber Merkezi

30 Ekim'de Ege Denizi'nde Seferihisar açıklarında meydana İzmir’de can kaybı ile yıkıma neden olan depremin ardından yıkılan ve ağır, orta hasarlı olup yıkım kararı verilen binaların yerine yenilerinin yapılması için çalışmalar başlatılacak.

Bayraklı ilçesindeki Rıza Bey Apartmanı da bunlardan biri. Depremin ardından çöken apartmandaki arama kurtarma çalışmalarında 19 kişi sağ kurtarılırken 34 kişi yaşamını yitirmişti. Bayraklı'da yalnızca Rıza Bey Apartmanı'nın bulunduğu alanın afet bölgesi ilan edilmesi de tepkilere yol açmıştı.

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Sağ kurtulan ve yakınlarını kaybedenler apartmanın bulunduğu alanın park yapılmasını istiyor. Seslerini sosyal medyadan da duyurmaya çalışan depremzedeler "Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak, giden canlarımız gelmeyecek ama biraz da olsa acılar hafifleyecek" diyor.

Sosyal medyada  #rızabeyparkolsunizmir etiketiyle kampanya başlatan depremzedelere destek de artıyor. 

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