Depremzedeler endişeli: 'Bizi fay hatlarının arasına taşıyacaklarmış'

30 Ekim'de Ege Denizi'nde Seferihisar açıklarında meydana İzmir’de can kaybı ile yıkıma neden olan depremden sonra yurttaşların konut ve yerleşim sorunu devam ediyor. Öte yandan yeni konutların yapılacağı alan da tartışma konusu.

Daha önce konut yapma bahanesiyle İzmir'de yeşil alanların imara açılması gündeme gelmişti. Geçtiğimiz günlerde de Laka Deresi havzasında 450 hektarlık alanın yapılaşmaya açılması halinde bir sel faciasının yaşanabileceği uyarısı yapılmıştı.

Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şubesi de, yeni konutların yapılması planlanan Bayraklı rezerv alanında Bornova Fay Zonu’nun geçtiğini duyurmuştu. TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu da "İzmir için hayati bir önem kazanan bu orman arazisinin depremzedelerin konut ihtiyacının karşılanması gibi hassas bir gerekçeye sığınılarak yeni bir rant alanı yaratılmasına asla izin verilmemelidir" açıklaması yapmıştı.

'Fay hatlarının arasına taşıyacaklar'

Halihazırda bir şehir hastanesi yapılan Laka Köyü çevresinin tamamen yerleşime açılarak buraya yerleştirilmeleri planlanan depremzedeler de tepkili. Yaşadıkları bölgededen "zeminin tehlikeli olduğu" söylenerek çıkartılan Gülay Hanım da bunlardan biri.

"Bizi fay hatlarının arasına taşıyacaklarmış. Orda nasıl yaşayacağız?" diyen Gülay Hanım şunları söylüyor:

"Bayraklı'da Çiçek Mahallesi'nde oturuyorduk. Tek katlı evde. Depremden sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan geldiler. 3 gün sonra falan kaya parçası kopmuş. İfaiye ile müdahale edildi. Depremde zarar görmedik diye sevindik. 2 gün sonra mahalleye ekip getirip inceleme de yaptılar. Sorun yok diye. Biz de evimizde hasar olmadığına dair yazı imzaladık.

Sonra tekrar gelip kapılara tahliye kararı yapıştırıp gittiler. Neyse ki biz evdeydik, bazı komşularımızın haberi bile olmadı. Sapa sağlam evleri 2 hafta önce yıktılar. Tamam yık da hiç bilgi vermiyorsun? 'Zeminden riskli' deyip, 5 gün içinde boşalttırdılar. Yine Bayraklı'ya taşındım. Zaten her yerde ev kiraları arttı. Taşınma esnasında kira yardımı aldım sadece. 5 bin lira 1 haftada yatırlar da öyle taşındık. Şimdi de 4 ay sonra evler yapılıp içine girinceye kadar aylık bin küsür lira yatırılacak.

'Buraların tamamını afet bölgesi ilan etmediler'

Daha ihaleler yapılmamış. 'TOKİ konutlarından hak sahibi olacaksınız' dediler. Muhatap olacak kimse yok. Kimseden net bir bilgi alamıyoruz. Bizi fay hatlarının arasına taşıyacaklarmış. Orda nasıl yaşayacağız? Sürekli ordan oraya taşınacak mıyız? Ben açık kalp ameliyatı oldum, çalışamıyorum. İtiraz edecek gücüm yok. İşlerimizi nerden halledeceğimizi bile zor öğrendik. Bize daha uygun alanda ev inşa edilsin.

Bakalım benim evimin alanı kadar aynı alanı verecekler mi? Para ödenecekmiş. Herkes borçlandırılarak ev sahibi yapılıyor. Eşim asgari ücretle çalışıyor. Söylenen miktarları nasıl ödeyeceğiz? Zaten zor geçiniyoruz. Kaç binadan kaç ceset çıktı, buraların tamamını afet bölgesi ilan etmediler. Sadece Rıza Bey Apartmanı'nın olduğu bölge ilan edilmiş. Ölenler öldü, geride kalan aileler enkaz oldu. 1500 liradan aşağı kira yok. 8 yaşında kızım, 11 yaşında oğlum var. Online derslere girmeye çalışıyorlar ama aksıyor. Bir sürü böyle aile var. İnsanların ödeme imkanı yok. Pandemi de her şeyi berbat etti, virüs varsa o zaman işçileri de çalışmasınlar. Her türlü ihtiyacımızı sağlasınlar."

Deprem sonrası Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum tarafından yapılan açıklamada, konutları yıkılan ve ağır hasar gören yurttaşlar için Bayraklı’da yapılmakta olan Şehir Hastanesi`nin yanında belirlenen yaklaşık 1.300.000 m2 rezerv yapı alanına, 3100 civarında konutun yapılacağı, 1000’ni aşkın konutun ise yıkılan binaların yerine yapılacağı ifade edilmişti.