Rıfat Ilgaz 27 yıl önce bugün aramızdan ayrıldı

Toplumcu edebiyatın usta ismi Rıfat Ilgaz, aramızdan ayrılalı 27 yıl oldu. 1993 yılında hayata gözlerini yuman Ilgaz, ardında hiç unutulmayan birçok eser bıraktı.

Başta Hababam Sınıfı olmak üzere, roman, şiir ve öykü türündeki eserleriyle toplumcu edebiyatın önemli temsilcilerinden biri olan Ilgaz, Türkiye'nin baskı dönemlerinde hapisle de tanıştı.

Bir zamanlar toplatılan Karartma Geceleri eseri ise 2004 yılında "100 Temel Eser" listesine girdi. Adına etkinlikler ve festivaller düzenlenen Ilgaz'a, Fikri Sağlar'ın Kültür Bakanlığı döneminde devlet tarafından Kültür Bakanlığı plaketi verildi.

2 Temmuz'da Sivas'ta Madımak katliamında başta çok yakın dostu Asım Bezirci olmak üzere birçok kişinin katledildiği haberinin ardından Ilgaz, katliamdan 5 gün sonra, 7 Temmuz 1993'te evinde yaşamını yitirdi ve Zincirlikuyu Mezarlığı'na, Asım Bezirci'nin yanına defnedildi.

Edebiyatımızın yüce isimlerinden Rıfat Ilgaz'ı ölüm yıldönümününde saygıyla anıyoruz.