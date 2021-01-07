Reuters'tan Çin aşısı haberi: Kaynak 'bir tanıdık'

İngiltere menşeli haber ajansı Reuters, Brezilya'da Sinovac'ın Coronavac aşısının 3. faz denemelerinin "son aşama" sonuçlarını, test eden kurumdan önce duyurdu. Ancak konuya ilişkin kaynak olarak "çalışmaya aşina bir kişi"yi (a person familiar with the study) gösterdi.

Söz konusu "çalışmaya aşina bir kişi"nin tam olarak nasıl bir aşinalığı olduğu, "çalışmanın" hangi aşamasına dahil olduğu ya da kurumu hakkında herhangi bir bilgi haberde yer almıyor. Reuters'in verdiği Sinovac'ın ürettiği aşının etkinlik derecesinin tamı tamına yüzde 78 olduğu "bilgisi" ise uluslararası medyada hızla yayılıyor.

Bu haber Türkiye medyasında "Brezilya basında yer alan haberlere göre" gibi ifadelerle yayınlanıyor.