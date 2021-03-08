Rasim Öztekin yaşamını yitirdi

Tiyatro sanatçısı Rasim Öztekin'in yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Önceki gün kalp krizi geçiren Öztekin, hastanede yoğun bakımda tedavi görüyordu.

Sağlık Bakanı Koca, Öztekin'e ilişkin "Dizi, tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin, geçirdiği kalp rahatsızlığından sonra, Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanemizde yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Televizyon olan her evde aileden biriydi. Başımız sağ olsun" açıklamasında bulundu.

Rasim Öztekin kimdir?

Rasim Öztekin 14 Ocak 1959'da İstanbul'da dünyaya geldi.

Galatasaray Lisesi'nin ardından İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulundan mezun olan sanatçı, sahne yaşamında ilk deneyimlerini İstanbul Akademik Sanatçılar Topluluğu ve Kadıköy Halk Eğitim Merkezi ve Nöbetçi Tiyatro’da amatör çalışmalarla edindi. Ferhan Şensoy'un Ortaoyuncular topluluğunda profesyonel tiyatro sanatçılığına başladı.

Daha sonra yıllarca tiyatro, sinema ve dizilerde unutulmaz roller üstlendi.

2016 yılında Kel Hasan Efendi'nin kavuğu, Ferhan Şensoy tarafından kendisine devredildi.

4 yıl boyunca taşıdığı kavuğu 20 Eylül 2020 tarihinde Şevket Çoruh'a devretti.

Orhan Aydın: Tiyatromuz temel direklerinden birini yitirdi

Tiyatro sanatçısı Orhan Aydın, Öztekin'in yaşamını yitirmesi sonrası soL'a yaptığı açıklamada, "Tiyatromuz temel direklerinden birini yitirdi. Acım sonsuz. Ben hem bir sahne arkadaşımı hem bir can dostumuz kaybettim. Yeri asla doldurulamayacak bir neslin en önemli temsilcilerinden biriydi. İçine doğmuş gibiydi daha geçen yıl kavuğu devrederken 'bu da benden tiyatroya son görev' demişti. Biliyorum ki şimdi kavuk emin ellerde. Ama artık Rasim yalnızca bize bıraktıklarıyla var" dedi.