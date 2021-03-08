Rasim Öztekin'in son durumuna ilişkin açıklama

Kalp krizi geçiren tiyatro sanatçısı Rasim Öztekin'in sağlık durumuyla ilgili tedavi gördüğü İstanbul Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Cevdet Uğur Koçoğulları açıklama yaptı.

Koçoğulları "Ekmo cihazı eşliğinde hastayı koronel anjiyografi ünitemize aldık. Koronel anjiyografi ünitesinde tıkanmış olan damarına da stent uygulaması yapıldı. Hasta bu haliyle yoğun bakıma alındı" derken, "Yoğun bakımda şu an ekmo cihazı, intraortik balon desteğiyle entübe olarak takip edilmekte. Hastanın hayati tehlikesi bulunmakta ve durumu ciddiyetini korumaktadır" ifadesini kullandı.