Putin’den nükleer denizaltı açıklaması: Muharebe potansiyelimizi artıracak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün Kırım’ın doğusundaki Kerç kentinde katıldığı gemi indirme töreninde yaptığı konuşmada, nükleer denizaltıların ülkenin muharebe potansiyelini yükselteceğini söyledi.

Putin, Rusya’nın son 8 yılda donanma filosuna çeşitli sınıflardan 200’ün üzerinde deniz aracı eklediğini ve 2027 itibariyle “modern silahlarla donatılmış gemilerin” donanmanın yüzde 70’ine ulaşması için çalışmaların sürdürüleceğini kaydetti.

Bunun Rus donanmasının muharebe potansiyelini ve stratejik kapasitesini önemli ölçüde arttıracağını belirten Putin ayrıca Rusya’nın “ileri silahlarla donatılmış gemiler” geliştirmeyi de sürdüreceğini açıkladı.

Rusya donanmasının yaklaşık 60 gemisiyle dünya okyanuslarının “kilit bölgelerinde” bulunduğunu kaydeden Putin, bunların yaklaşık yarısının derin denizlerde olduğunu belirtti.

Öte yandan Rusya’nın en büyük gemi yapım işletmelerinden Sevmash’ın Genel Direktörü Mikhail Budniçenko halihazırda hipersonik silahlarla donatılmış iki nükleer denizaltı üzerinde çalıştıklarını dile getirdi.

Rusya Birleşik Gemi İnşaatı Şirketi Başkanı Aleksey Rahmanov da geçen ay yaptığı açıklamada Rus donanmasının Knyaz Oleg adı verilen Borei-A tipi nükleer güçlü balistik füze denizaltısını Aralık ayında teslim alacağını belirtmişti.

Rus donanması için 2027 itibariyle 10 adet Borei tipi nükleer denizaltı inşa edilmesi planlanıyor.

Putin 2018 yılında federal mecliste yaptığı konuşmada "Poseidon" insansız nükleer sualtı araçlarının geliştirildiğini duyurmuştu.