Pompeo: Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki eylemlerinden derin endişe duyuyoruz

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kıbrıs'ta Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis ile görüşmesi sonrası yaptığı açıklamada, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de devam eden eylemlerinden “derin endişe” duyduklarını söyledi.

“Bölgedeki ülkeler güvenlik, enerji kaynakları ve denizcilikle ilgili meseleleri diplomatik ve barışçıl yollardan çözmeli” diyen ABD Dışişleri Bakanı, "Türkiye'nin bölgede devam eden eylemleri bizi derinden endişelendiriyor" diye konuştu.

Pompeo “Kıbrıs Cumhuriyeti münhasır ekonomik bölgesinde bulduğu hidrokarbonlar da dahil olmak üzere kendi doğal kaynaklarını kullanma hakkına sahip” dedi.

Kıbrıs’a kısa bir ziyarette bulunan Pompeo “Bölgede artan askeri gerginlikler sadece transatlantik birliğin bölünmesini görmek isteyen düşmanların işine yarar” diye konuştu.