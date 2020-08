Pompeo: Öldürdüğümüz 300 Rus askeri bir mesaj vermiştir

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD Başkanı Donald Trump'ın neden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ABD askerlerinin başlarına ödül koyduğu iddiasını sormadığı üzerine gelen bir yoruma "Suriye'de ABD'yi tehdit etmiş ve artık bu dünyadan göçmüş 300 Rus'un bu konuda anlaşılır bir mesaj olduğu konusunda sizi temin ederim" dedi.

Geçtiğimiz ay New York Times'ta Rusya'nın Taliban'a her öldürdükleri ABD askeri için para verdiği iddia edilmişti. New York Times, bu iddiayı desteklemek için bir kanıt sunmamasına rağmen haber ABD içerisinde büyük ses getirmişti.

Senato Dış İlişkiler Komitesi'ne verdiği demeçte Pompeo, “Vladimir Putin de dahil olmak üzere her Rus liderin ABD'nin aklında beklentileri konusunda ve ABD askerlerini öldürmeme konusunda şüphe olduğunu düşünmüyorum” dedi.

ABD'den IŞİD'e hava desteği

7 Şubat 2018'de Suriye'nin Deyrizor bölgesinde Hurşam kasabası yakınlarındaki ABD hava saldırılarında Suriye Ordusu ve yanlarındaki Rus kuvvetleri onlarca yaralı ve kayıp vermişti.

ABD'li yetkililer, Rus askerlerinin Fırat Nehri'ni geçtiklerini ve aralarında ABD'li danışmanların bulunduğu SDG militanların pozisyonlarını bombaladığını iddia etmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı olayın ardından ABD'nin hava saldırısı düzenlediği esnada Suriye Ordusu birliklerinin ve müttefiklerinin IŞİD mevzilerine saldırı düzenlediklerini iddia etmişti.

Bu ayın başlarında Kremlin, New York Times'ın Rusya'nın Afganistan'daki ABD birliklerinin başlarına ödül koyduğu iddiasını kesin bir şekilde reddetti.

Kremlin sözcüsü Dmitriy Peskov haberi “aldatmaca” olarak nitelendirdi ve bu haberi yayınlayan medyanın kendi itibarına zarar verdiğini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ysa yaptığı açıklamada, New York Times'daki habere dair “ABD istihbarat propagandacılarının düşük entelektüel yetenekler” gösterdiğini söyledi.