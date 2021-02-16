Pınar Gültekin davasında Mertcan Avcı'nın tahliyesine itiraz

Muğla Üniversitesi öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesine ilişkin davada, olaya iştirak ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan ve tutuklu yargılanan katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı'nın tahliyesine Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan itiraz geldi.
Sabah gazetesinden Hayrettin Şaşmaz'ın haberine göre, Başsavcılık, Mertcan Avcı'nın adli kontrol şartıyla tahliye kararının itirazen incelenerek kaldırılmasını talep etti.
Tahliyeye Gültekin ailesinin avukatı Dr. Rezan Epözdemir de itiraz etti. İtirazı Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi değerlendirecek.