Pınar Gültekin cinayeti davasında Mertcan Avcı'ya tahliye

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili davanın tutuklu sanıklarından Mertcan Avcı bugün görülen duruşmada tahliye edildi.

Mertcan Avcı Pınar Gültekin'i öldüren ağabeyi Cemal Metin Avcı'ya yardım etmekten yargılanıyor.

Muğla 3’ncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 3’ncü celsesinde mahkeme heyeti Gültekin ailesinin geçen celse de yaptığı reddi hakim talebini kabul etmedi. Mahkemede Cemal Metin Avcı ve Mertcan Avcı'nın tanıkları dinlendi.

Mahkeme başkanı Pınar Gültekin'in annesinin sanık avukatına seslenmesi üzerine duruşma salonundan çıkarılmasını istedi.

Bilirkişi raporuna itiraz

Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, bilirkişi raporunun fizik veya kimya mühendislerince değil, polis memuru tarafından düzenlenmesine tepki göstererek olay yerinde yeniden bir keşif yapılmasını ve bilirkişi raporunun mühendislerce yazılmasını talep etti. Geçtiğimiz celselerde ABD’ye yazılan müzekkerenin davaya bir şey katmayacağını yineleyen Epözdemir, Mertcan Avcı’nın da cinayetle bağlantılı olduğunu söyledi.

Mahkeme heyeti Mertcan Avcı'nın yurtdışına çıkış yasağı şartıyla tahliyesine karar verdi.