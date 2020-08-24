Peru’da gece kulübüne polis baskınında en az 13 kişi yaşamını yitirdi

Peru’da bir gece kulübüne düzenlenen polis baskını sırasında kulüpten çıkmaya çalışan yaklaşık 120 kişiden en az 13’ü yaşanan izdihamda ezilerek ya da boğularak yaşamını yitirdi.

Başkent Lima’da önceki gece koronavirüs tedbirlerine uymayarak kapılarını açan bir gece kulübüne polis baskını düzenlendi.

Peru İçişleri Bakanlığı gece kulübünde bulunan yaklaşık 120 kişinin baskından kaçmak için kulübün tek çıkış kapısının bulunduğu merdivenlere yönelmesi üzerine izdiham yaşandığını ve en az 13 kişinin ezilerek ya da boğularak yaşamını yitirdiğini açıkladı. Olayda aralarında polislerin de bulunduğu 6 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yerel medyada polis baskını sırasında gece kulübünde çoğu 20’li yaşlarında yaklaşık 120 kişinin bir doğum günü partisi için bir araya geldiği bilgisine yer verildi.

Peru İçişleri Bakanlığı’nın açıklamasında baskın sırasında polisin silah ya da gözyaşartıcı gaz kullanmadığı kaydedildi. Ancak ülkenin RPP Radyosu'na konuşan bir bölge sakini polisin kulübe girerken gözyaşartıcı gaz bombası attığını ve kulüptekileri içeriye sıkıştırdığını söyledi.

Polisin ancak yaşanan izdihamın ardından kapının açılmasına izin verdiği de belirtildi.

Öte yandan Reuters’ın aktardığına göre parti katılımcılarından Franco Asensios RPP Radyosu’na yaptığı açıklamada polis baskınının akşam 21.00’de başladığını ve polisin içeridekilere önce kadınların çıkmalarına izin verileceğini söylediğini aktardı. Buna göre Asensios “İnsanlar heyecanlandılar ve aşağıya inmeye başladılar ve sonra öndekilerin boğulduğunu söylediler” dedi.