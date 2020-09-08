Pentagon raporu: Çin'in hava kuvvetleri Batı'nın seviyesine hızla yaklaşıyor

ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) Çin'in askeri gücüne ilişkin raporunda, Çin Halk Kurtuluş Ordusu Hava Kuvvetleri'nin bölgedeki en büyük, dünyanınsa 3. büyük hava kuvveti olduğu kaydedildi.

Çin Hava Kuvvetleri'nin toplam 2 bin 500 hava aracı ve yaklaşıl 2 bin savaş uçağına sahip olduğu belirtilen raporda, "Çin Halk Kurtuluş Ordusu Hava Kuvvetleri geniş çaplı kapasite ve yetkinlik konusunda Batılı hava kuvvetlerine hızlıca yetişiyor" denildi.

Raporda, Çin'in bu bağlamda Doğu Asya'da ve dünya genelinde askeri etkinliğini genişletme çabaları içerisinde olduğu belirtildi.

Raporda, dünyanın en büyük kara kuvveti olarak tanımlanan Halk Kurtuluş Ordusu için "Geçen yıl modern, hareketli ve ölümcül bir kara kuvvetine dönüşme sürecini devam ettirdi" ifadeleri kullanıldı.

Rapora göre, Halk Kurtuluş Ordusu, 2019 yılında muharebe sistemlerini ve iletişim ekipmanlarını geliştirdi ve kompleks karma birlik ve ortak operasyon yönetme kabiliyetini arttırdı.

Şi Cinping: İHA eğitimlerini hızlandırmalıyız

Öte yandan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Çin Halk Kurtuluş Ordusu Hava Kuvvetleri bünyesinde insansız hava araçlarının (İHA) önemine değinerek, hava kuvvetlerinin halihazırda ileri düzey hava aracı ve savunma silahlara sahip olduğunu söyledi.

Jilin eyaletinin Çangçun kentinde bulunan Halk Kurtuluş Ordusu Hava Kuvvetleri Havacılık Üniversitesi'nde öğrencilerle konuşan Şi, "İHA'lar savaş senaryolarını kökten değiştiriyor. İHA muharebe araştırması ve eğitimini güçlendirmek ve İHA'ları komut edenlerin eğitimini hızlandırmak gerekli" diye konuştu.